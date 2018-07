Anzeige

Schlierbach.Im Rahmen eines Gottesdienstes in der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Schlierbach wurde am Sonntag die goldene Konfirmation gefeiert. Bei der Feier war auch Pfarrer Dieter Eitel (vorne, Mitte) dabei, der die Jubilare vor 50 Jahren in der Kirche in Schlierbach konfirmiert hatte.

Bereits am Samstag hatten die Jahrgangskameraden der gleichaltrigen Verstorbenen gedacht. Nach dem, Gottesdienst trafen sie sich dann in Winkel zum gemütlichen Beisammensein. red/Bild: privat