Gordon und McPhail: Vom Händler zum Hersteller

Der unabhängige Abfüller Gordon und MacPhail wurde 1895 von James Gordon und John Alexander MacPhail als Ladengeschäft in Elgin, inmitten des Speyside-Gebiets der schottischen Highlands, dem Herzen der schottischen Whisky-Produktion gegründet.

Whisky war von Beginn an ein Schwerpunkt des Ladens, der daneben aber auch andere Spirituosen, Tee und Wein anbot. Nach dem Tod von James Gordon im Jahr 1915 übernahm John Urquart, der ebenfalls von Anfang an dabei war, die Leitung der Firma. Das Unternehmen ist bis heute in vierter Generation im Familienbesitz der Urquarts.

1993 wurde aus dem Whisky-Händler ein Hersteller mit eigener Destillerie in Benromach. Vieles Whiskys weltweit in den Regalen stammen aus dem Haus Gordon und MacPhail.

Unabhängige Abfüller sind Unternehmen, die Malt Whisky in eigene Flaschen abfüllen – unabhängig von der erzeugenden Brennerei. Single Malts zeichnen sich durch zwei Komponenten aus: Sie stammen aus einer einzigen Brennerei und zur Herstellung wird ausschließlich gemälzte Gerste verwendet. Sie gelten als besonders hochwertig und lagern und reifen oft über ein Jahrzehnt oder gar länger.

