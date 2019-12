Gospel-Workshop am Samstag

Lindenfels/Rimbach.Drei Künstler aus Tansania sind seit Ende November zu Gast im Odenwald bei Simone Spielmann und Stefan Lauterbach. Kenngelernt haben sich die fünf Musiker über den Efatha-Gospelchor aus Dar Es Salam. Der Chor gastierte in den Jahren 2015 und 2017 in der Region.

Als sie hörten, dass Simone Spielmann und Stephan Lauterbacht ihr Musical „Die Lernwerkstatt“ am Samstag, 15. Dezember, nochmals im Parktheater in Bensheim aufführen werden, wollten sie dabei sein und sehen, was Simone Spielmann mit ihren Chören und der Jazztanz- AG auf die Beine stellt.

Die drei Musiker aus Afrika spielen noch bis Ende Januar Konzerte in Kirchen im Weschnitztal und im Lautertal. Zudem bieten sie am Samstag, 7. Dezember, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr einen Workshop in der Jugendmusikschule in Rimbach an. Dann haben alle, deren Hobby die Musik ist, aber auch Anfänger, die Gelegenheit, afrikanische Rhythmen kennenzulernen. Sie können mit professionellen afrikanischen Gospelsängern üben und Elisha Mbukwas Lied „Lina nguvu“ singen, dass im Internet innerhalb kurzer Zeit 95 000 Mal aufgerufen wurde.

Mbukwa unterrichtet Gesang und Percussions. Die anderen Dozenten aus Tansania sind Amigo Johnson (Drums) und Dennis Hezron Chando (Keyboards). Die Workshops im Thourette-Saal der Jugendmusikschule beginnen um 10 Uhr.

Von 10 bis 13 Uhr stehen Lieder und Gospelsongs aus Tansania auf dem Stundenplan mit Unterricht in Gesang, Trommel und Tanz. Im Workshop ab 14 Uhr zeigt Amigo Johnson afrikanische Beats und Rhythmen am Drumset. Der afrikanische Drummer wird den Teilnehmern Tipps und Tricks zeigen. Im letzten Workshop in der Zeit von 16 bis 18 Uhr gibt Amigo Johnson öffentlichen Einzelunterricht am Drumset. Auch Zuschauer sind willkommen.

Ab 19 Uhr gibt es ein öffentliches Konzert mit „The Colorful Carrots – Die Musikschulband“. Die Workshop-Teilnehmer werden dabei Gospels und Lieder singen, und die Dozenten treten auf. Unterstützt werden sie von Conny Krell am Bass und Andreas Berndt an der Gitarre.

Einen Tages-Workshop in Gospel gibt es am Samstag, 25. Januar, in der evangelischen Kirchengemeinde in Rimbach. gg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.12.2019