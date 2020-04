Gospelchor-Sänger proben im heimischen Wohnzimmer

Rimbach.„Bitte auf die Zehenspitzen in Körperspannung gehen, dabei locker in den Knien bleiben.“ So lautet die Anweisung des Chorleiters, ehe er die Tasten seines E-Pianos anschlägt, um dann mit den Silben „Du-Bi-Du-Bi-Du-Dap“ in unterschiedlichen Tonhöhen mit dem Einsingen zu beginnen.

„Das Atmen nicht vergessen“, fügt Konrad Dudszus hinzu und legt die Hand auf den Bauch. Es ist

...