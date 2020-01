Gospels in der Eleonoren-Klinik

Winterkasten.Die Klinikseelsorge an der Eleonoren-Klinik in Winterkasten lädt für morgen (Sonntag) um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit African Gospels mit Elisha Mbukwa und seiner Band ein. Seit einigen Wochen begeistern der tansanische Sänger und seine musikalischen Begleiter Dennis Hezron und Amigo Johnson bei Veranstaltungen in der Region, zuletzt bei einem Benefiz-Konzert in der Waldhufenkirche.

Kurzfristig ist es gelungen, die drei zu einem Zusatzauftritt in der Eleonoren-Klinik zu bewegen. Der Gospelgottesdienst ist öffentlich und wird im Eleonoren-Saal im Untergeschoss gefeiert werden. red

