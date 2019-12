Gospels und Balladen zum Advent

Rimbach.Man nehme einen Akustikbass, eine Konzertgitarre, Saxofon und Posaune, stelle sich dazu ein erfahrenes Gesangsensemble mit ausdrucksstarken Solisten vor und versetze das Ganze unter Beigabe einer ausgeklügelten warmen Beleuchtung und weihnachtlicher Dekoration in die evangelische Kirche in Rimbach.

Wer das erleben möchte, der sollte zu Gast sein bei dem schon traditionellen Adventskonzert des Rimbacher Gospelchores am kommenden Sonntag, 22. Dezember, ab 18 Uhr.

Beim diesjährigen Programm des Chores mischen sich weihnachtliche Gospels mit karibisch geprägten Songs – so Bob Marleys „One Love“ – mit Balladen wie dem Gospelklassiker „His Eye Is On The Sparrow“. Die Stücke werden zum Teil von kleineren Teilgruppen des Chores präsentiert werden. Dabei steht diesmal die Idee im Raum, die Lieder so weit als möglich „unplugged“, also alleine mit akustischen Instrumenten zu umrahmen, um den Songs einen natürlichen, erdigen Klang zu verleihen.

Musiker aus Tansania dabei

Die Bläser sorgen trotzdem dafür, dass swingige Uptempo-Stücke von den Clark Sisters und von Gospelaltmeister Andrae Crouch („Living This Kind Of Life“) richtig Fahrt aufnehmen. In dem Stück wird in einem mitreißenden Groove dazu aufgefordert, sich nicht mehr auf unsicherem Boden zu bewegen, sondern sich auf Christus als den soliden Felsen zu stellen.

Einen Kontrast dazu bildet sicher der Auftritt dreier Musiker aus Tansania, die mit Unterstützung einiger jugendlicher Sänger aus dem Odenwald einen zeitgemäßen Afrika-Sound importieren. Elisha Mbukwa, Amigo Johnson und Dennis Hezron (Piano, Drums, Keyboard) bringen die musikalische Note des Efatha-Partnerchores aus Daressalam und die Eigenkompositionen von Elisha Mbukwa in das Programm ein. Einkalkuliert ist, dass Konzertbesucher dadurch angesteckt werden, sich zur Musik zu bewegen – so wie das in Afrika üblich ist.

In der Konzertpause gibt es Getränke und Snacks für die Besucher. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Spenden sind allerdings willkommen. Die Mitwirkenden dieses Adventskonzertes freuen sich auf ein möglichst großes Publikum, das sie gerne in Weihnachtsstimmung versetzen wollen. red

