Gottesdienst mit dem „Corona-Chor“

Winterkasten.Für den morgigen Sonntag, 26. April, lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten zu einem Online-Gottesdienst aus der Waldhufenkirche ein. Die Organisten Andreas Schäfer und Christian Gärtner – diesmal nur verantwortlich für die Technik –, die Gemeindesekretärin Angela Scheerer, Barbara Holzapfel-Hesselmann und Pfarrer Sebastian Hesselmann gestalten die Feier unter dem nach-österlichen Thema „Zurück in den Alltag?“.

Predigt im Gemeindebrief

Die letztgenannten vier bilden dabei den „Winterkasten-Corona-Chor“. Der Gottesdienst ist über die Internet-Seite der Gemeinde oder direkt über die Plattform Youtube abrufbar.

Gleichzeitig wird die vierte Corona-Sonderausgabe des Gemeindebriefs Bergauf an alle Haushalte verteilt werden, in der die Predigt des Gottesdienstes in verkürzter Form enthalten sein wird. Die Waldhufenkirche ist weiterhin an jedem Tag für einzelne Besucher geöffnet, Predigten und Betrachtungen sowie ein Fürbittenbuch liegen in der Kirche aus. red

Info: ev-kirche-winterkasten. jimdofree.com

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.04.2020