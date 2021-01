Gottesdienst mit Unterhaltungsmusik

Winterkasten.„Mach dir nicht zu viel draus, mach was anderes.“ Das soll die Überschrift für den Internet-Gottesdienst sein, den die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten am morgigen Sonntag, 24. Januar, ab 10 Uhr anbietet. „Da die Gottesdienste in der Waldhufenkirche während des Lockdowns ausfallen, gibt es eine zusätzliche Übertragung aus der Waldhufenkirche“, kündigte Pfarrer Sebastian Hesselmann an.

Gute Vorsätze als Thema

Er gestaltet den Gottesdienst dieses Mal in einer kleinen Besetzung mit Christian Gärtner und Andreas Schäfer. Thematisch wird es um gute Vorsätze und Pläne und den Umgang mit ihnen gehen. Um zu einer Aufhellung der Stimmung in schwieriger Zeit beizutragen, spielt Andreas Schäfer dazu fröhliche Melodien aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik.

Für den kirchenmusikalischen Teil zeichnet mit einem Mutmachlied Christian Gärtner verantwortlich. Gärtner wird auch Regie führen und und die Kamera bedienen.

Der Gottesdienst ist auf der Plattform Youtube unter „Gottesdienst Winterkasten“ abrufbar und auch auf der Internet-Seite der Kirchengemeinde. red

Info: ev-kirche-winterkasten. jimdofree.com

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.01.2021