Gottesdienst zu Trinitatis

Lindenfels.Die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels lädt zu ihrem zweiten Gottesdienst mit Gemeinde nach der Wieder-Öffnung der Kirchen am Sonntag Trinitatis, 7. Juni, ab 10 Uhr in ihre Kirche ein. Thema des Gottesdienstes mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig wird das Leben unter dem Segen Gottes sein.

„Segen bezeichnet laut Wikipedia in vielen Religionen ein Gebet oder einen Ritus, wodurch Personen oder Sachen Anteil an göttlicher Kraft oder Gnade bekommen sollen. Viele Menschen sehnen sich nach dieser Kraft Gottes. Sie soll spürbar werden in diesem Gottesdienst, auch wenn wir weiterhin voneinander Abstand halten und auf das gemeinsame Singen und jede Form von Körperkontakt verzichten müssen“, schreibt die Gemeinde in einer Einladung.

Es gilt das Infektionsschutzkonzept der Gemeinde, das außer der Einhaltung der Abstandsregeln eine Desinfektions- und Maskenpflicht vor und während des Gottesdienstes vorschreibt.

Die Anzahl der Gläubigen ist auf 31 Personen plus Pfarrerin, Organist und drei Ordnern begrenzt. Der Gottesdienst wird in einer verkürzten Liturgie und ohne Wechselgesang gefeiert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.06.2020