Gottesdienst zur Fastnacht

Winterkasten.Nach zweijähriger schöpferischer Pause lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für morgen (Sonntag) um 10.31 Uhr wieder zu einem Fastnachts-Gottesdienst in die Waldhufenkirche ein. Unter dem Stichwort „Masken“ unternimmt Pfarrer Sebastian Hesselmann – ausgehend vom Bibeltext des Sonntags – in seiner gereimten Büttenpredigt Ausflüge in die nähere und weitere Politik und das Zeitgeschehen. Die Bedeutung des Textes selbst wird ebenfalls in Reimen dargelegt.

Zwei Musiker werden den Gottesdienst mitgestalten: Zum einen kommt der Entertainer Tim Strahl mit seinem Akkordeon und wird Odenwälder Lieder und Fastnachtsmusik singen. Der Organist der Kirche, Christian Gärtner, begleitet fröhliche Gemeindelieder.

Im Anschluss steht für die Besucher Kirchensekt bereit und es wird zum Kirchenkaffee eingeladen. „Da der Pfarrer, wie an jedem Sonntag, gewandet ist, darf gerne in Verkleidung kommen, wer kann und mag“, teilt die Kirchengemeinde abschließend mit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020