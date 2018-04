Anzeige

Lindenfels.Am kommenden Sonntag Kantate, den 29. April, feiert die Evangelische Kirchengemeinde Lindenfels um 10 Uhr in ihrer Kirche das Fest der goldenen, diamantenen und eisernen Konfirmation mit einem Festgottesdienst mit Abendmahl. Musikalisch begleitet wird er von dem Ökumenischen Kirchenchor unter der Leitung von Andreas Demmel. Die Jubilare empfangen durch Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig noch den Segen für ihren weiteren Lebensweg. Die Teilnehmer treffen sich um 9.30 Uhr am Bürgerhaus. Nach dem Gottesdienst, in dem auch der bereits Verstorbenen gedacht werden wird, haben die Jubilare Gelegenheit, bei einem Essen Erinnerungen auszutauschen. red