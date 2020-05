Gottesdienste zu Pfingsten und Fronleichnam

Lindenfels.Auch an Pfingsten und Fronleichnam werden in der Pfarrgruppe Fürth/Lindenfels wieder Gottesdienste unter Auflagen angeboten. Los geht es bereits heute (Samstag) um 17.30 Uhr mit einer Vorabendmesse zum Pfingstfest in Rimbach, wie es in einer Mitteilung der Pfarrgruppe heißt.

Weiter geht es dann morgen (Pfingstsonntag) um 9.30 Uhr in Fürth und um 11 Uhr in Lindenfels. Abgeschlossen wird das Pfingstwochenende mit Gottesdiensten am Pfingstmontag, 1. Juni. Auf dem Programm stehen eine Messe um 9.30 in Fürth und die 11-Uhr-Messe in Krumbach.

Am Wochenende zwischen Pfingsten und Fronleichnam werden in der Pfarrgruppe ebenfalls Messfeiern angeboten werden, und zwar am Samstag, 6. Juni, um 17.30 und 19 Uhr Vorabendmessen in Rimbach und Krumbach. Eine Anmeldung in den Pfarrbüros in Fürth und Lindenfels ist bis Freitag, 5. Juni, um 11 Uhr nötig..

Da aufgrund der Corona-Epidemie der Fronleichnamstag am 11. Juni nicht mit Prozessionen gefeiert werden kann, bietet die Pfarrgruppe Messfeiern als Alternative an. Zunächst gibt es am Mittwoch, 10. Juni, ab 19 Uhr eine Vorabendmesse in Rimbach. Am Feiertag selbst wird in der die Fürther Pfarrgemeinde Sankt Johannes der Täufer ab 9.30 Uhr ein Gottesdienst gefeiert. Es folgt ein Gottesdienst ab 11 Uhr in der Kirche St. Petrus und Paulus in Lindenfels. Zum Abschluss wird ab 19 Uhr ein Abendgottesdienst in Krumbach gefeiert werden.

Teilnehmer müssen sich anmelden

Anmeldeschluss für den Gottesdienst in Rimbach ist am Dienstag, 9. Juni, um 11 Uhr im Pfarrbüro Fürth. Die Anmeldung für die Gottesdienste am Donnerstag muss bis Mittwoch, 10. Juni, um 11 Uhr in den Pfarrbüros in Fürth und Lindenfels zu den Öffnungszeiten erfolgen.

Eine Übersicht mit allen Gottesdienstzeiten befindet sich ab sofort auch wieder in der Zeitung der Pfarrgruppe, dem Kirchenfenster, das ab Juni wieder regelmäßig monatlich erscheinen soll.

Für alle Gottesdienste gelten die blichen Abstands- und Hygieneregeln: So sind die angemeldeten Besucher dazu verpflichtet, einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Dieser ist sowohl vor, als auch während und nach dem Gottesdienst zu tragen.

Nicht am Gottesdienst teilnehmen dürfen Personen, die an einer akuten Atemwegserkrankung sowie an Fieber leiden. Gottesdienstbesucher, die einer Risikogruppe angehören, sollten aus Gründen des Eigenschutzes nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. In den Kirchen wird es jeweils einen Ordnungsdienst und auch weitere Informationen geben. mw

