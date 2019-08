Gratis-Shuttle zur Burg

Lindenfels.750 Besucher haben sich entschieden, den Kinofilm Bohemian Rhapsody im historischen Burgambiente in Lindenfels zu verfolgen. Schon drei Wochen vor der Veranstaltung hatten die Organisatoren – die Sparkassenstiftung Starkenburg – mitgeteilt, dass es für das Finale des fünften Sommerkino Open-Airs keine Tickets mehr gibt. „Wir haben uns entschlossen an allen drei Tagen für die Besucher einen kostenfreien Shuttle auf die Burg Lindenfels anzubieten“, teilt Stiftungsmanagerin Andrea Helm mit. Dieser fährt von Donnerstag (22. August) bis Samstag (24. August) täglich ab 18.30 Uhr ab dem Lindenfelser Bürgerhaus hoch auf die Burg und selbstverständlich nach dem Film auch wieder runter.

SV Lindenfels bewirtet

Eröffnungsfilm ist am 22. August „Der Junge muss an die frische Luft“. Die Schlagersängerin Laura Wilde sorgt an diesem Tag im Vorprogramm für Stimmung auf der Burg. Weiter geht es am Freitag mit dem Familienfilm „Aladdin“, der mit Einbruch der Dunkelheit startet.

Als Partner sorgt der SV Lindenfels täglich ab 19 Uhr für das leibliche Wohl der Kinobesucher. Nachos, Popcorn und Bratwurst sowie eine Cocktailbar und gekühlte Getränke bieten für jeden etwas.

Karten für das Sommer-Kino Open-Air in Lindenfels und das Kleinkindertheater „Zirkuskind Poly Popcorn“, das für Kinder ab vier Jahren samstags (24. August) um 16 Uhr ebenfalls auf Burg Lindenfels gezeigt wird, sind im Vorverkauf in allen Filialen der Sparkasse Starkenburg und telefonisch unter 06252-1200 erhältlich. red

