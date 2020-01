Griechische Weiberfastnacht in Kolmbach

Kolmbach.Die Wilden Weiber aus Kolmbach, die aktuell ihre Fastnachtssitzung für den 20. Februar vorbereiten, biegen auf die Zielgerade ein. Am klassischen Weiberfastnachtstag, dem Donnerstag vor Fastnacht, gibt es im Dorfgemeinschaftshausein buntes Programm mit Büttenreden, Show und Ballett.

Das Motto lautet: „Bei der Weiberfassenacht, wird auf dem Olymp gelacht“. Und so entführen die Fastnachtsmacherinnen die Gäste in die Antike. Aber auch das modere Griechenland findet Berücksichtigung. Die Küche hält ein passendes Angebot parat.

Die Sitzung beginnt um 20.11 Uhr, durch das Programm führt Claudia Schmitt. In Kolmbach wird es traditionell nicht ganz so eng gesehen, wenn auch Männer die Veranstaltung besuchen, allerdings dürfen diese nur in den Saal, wenn sie in Frauenkleidern kommen. Im Notfall können Männer an der Bar abgegeben werden, teilen die Veranstalterinnen augenzwinkernd mit.

Karten für die Kolmbacher Weiberfastnacht gibt am Sonntag, 2. Februar, ab 10.30 Uhr im Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus. cs /Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.01.2020