Die neue Notfalldose stand am Wochenende auch im Mittelpunkt eines Infostandes, den das Rote Kreuz am Nahkauf in der Nibelungenstraße aufgestellt hat.

Der Infostand fand durchweg überaus großes Interesse. Am zweiten Juni soll an gleicher Stelle nochmals in Zusammenarbeit zwischen dem DRK, dem Nahkauf und der Stadt Lindenfels der Infostand aufgebaut werden. Übrigens: Wer es versäumt hat, eine Notfalldose zu erwerben, der kann diese auch beim Kur- und Touristikservice im Rathaus kaufen. df