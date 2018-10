Grüne fordern Geld für die Kleingolfbahn

Lindenfels.Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Lindenfelser Stadtparlament hat für die Sitzung des Stadtparlamentes am Donnerstag, 25. Oktober, einen Antrag zur Förderung der Kleingolfanlage gestellt.

Die Kleingolfbahn im Schlosswaldweg erfreue sich großer Beliebtheit bei auswärtigen Besuchern und der einheimischen Bevölkerung, heißt es in einer Pressemitteilung. Mehrere Generationen könnten dort gleichzeitig und gemeinsam einer sportlich-sozialen Tätigkeit nachgehen. Im vergangenen Jahr sei sie von sehr vielen Gästen besucht worden. „Der derzeitige Betreiber hat dafür mit Hilfe der Stadt das Äußere der betagten Anlage bereits gut hergerichtet und in Schuss gehalten;“ so Siegfried Schwarzmüller, der die Grünen im Magistrat vertritt. Bei der in den 50er Jahren errichteten Anlage seien die Bahnen inzwischen stark abgenutzt. Es bedarf nach Meinung der Grünen einer Restaurierung, bei der der Gesamtcharakter der Anlage erhalten bleibt.

In einem ersten Schritt gehe es darum, für die notwendigsten Arbeiten im Jahr 2019 erste Mittel bereitzustellen. Je nach Haushaltslage und Bedarf würden dann nach dem Vorschlag der Grünen weitere Mittel zur Verfügung stehen. Mit Freude hätten die Grünen festgestellt, dass Bürgermeister Michael Helbig mit dem Kreisbeigeordneten Karsten Krug kürzlich die Anlage besucht und ihre Unterstützung zugesagt hatten. „Dann dürfte jetzt einer Zustimmung zu unserem Antrag nichts mehr im Wege stehen,“ so Fraktionschef Jochen Ruoff.

Der Antrag im Wortlaut: „Der Magistrat der Stadt Lindenfels wird beauftragt, die Sanierung der Minigolfbahnen in die Wege zu leiten. Dazu ist ein Kostenvoranschlag einzuholen und die notwendigen Haushaltsmittel (ggf. über zwei bis drei Jahre verteilt) bereitzustellen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.10.2018