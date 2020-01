Grüne laden zur Wanderung ein

Lindenfels.Zu einer Winterwanderung laden die Grünen Lindenfels ein. Morgen (Sonntag) ist um 13 Uhr dazu Treffpunkt am Bürgerhaus in Lindenfels. Von dort geht es nach Winterkasten, wo unter anderem eine Besichtigung des geplanten Ruheforstes vorgesehen ist. Anschließend wird in der Gaststätte Raupenstein eingekehrt werden.

Es besteht die Möglichkeit, mit den Stadtverordneten und den Mitgliedern des Stadtverbandes ins Gespräch zu kommen und Anliegen einzubringen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.01.2020