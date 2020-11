Grüne suchen Kandidaten

Lindenfels.Am Donnerstag, 19. November, stellen die Lindenfelser Grünen ihre Wahlliste für die nächste Stadtverordnetenversammlung auf. Das Gremium wird im Rahmen der Kommunalwahl am 14. März neu bestimmt.

Die Versammlung der Grünen ist im Albert Schweitzer Haus in Lindenfels und beginnt um 20 Uhr.

„Das Parlament ist die Vertretung der Einwohnerschaft von Lindenfels mit all seinen Stadtteilen. Dort werden wichtige Beschlüsse gefasst, die über Gegenwart und Zukunft in Lindenfels entscheiden. Neben den Dingen, die für die Verwaltung wichtig sind, können die Mitglieder des Parlaments eigene Ideen, Initiativen und Ideen einbringen und sie zur Diskussion stellen“, schreiben die Grünen in ihrer Einladung.

„Für neue Ideen offen“

Die Fraktion der Partei setze sich für eine Stadtentwicklung ein, die in den Bereichen Tourismus, Naturerholung, Kultur und nachhaltiger Stadtentwicklung ansetze. „Dadurch wollen wir eine lebens- und liebenswerte Stadt, in der sich alle Einwohner wohlfühlen und an der Gestaltung mitwirken können. Für neue Ideen und Experimente sind wir offen.“

Zu der Versammlung sind alle eingeladen, die sich den Zielen und Grundwerten der Grünen verbunden fühlen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.11.2020