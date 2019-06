Grüne wollen Zebrastreifen

Lindenfels.Der Bauausschuss der Stadt Lindenfels tagt am heutigen Dienstag, 25. Juni, im Saal des Rathauses. Beginn der Sitzung ist um 18.30 Uhr. Auf der Tagesordnung steht zum einen Bebauungsplan für das Gebiet Die Bain in Schlierbach. Dabei geht es um den Aufstellungsbeschluss, die Einbeziehung von Außenbereichsflächen und die Anerkennung des Entwurfs zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wird über einen Antrag der Grünen beraten. Die Grünen fordern einen Zebrastreifen in der Nibelungenstraße in der Kernstadt, auf der Höhe der Kappstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.06.2019