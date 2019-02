Grünes Licht für Verkauf des St. Josefsheims

Kolmbach.Der Verkauf des Lindenfelser St. Josefsheims in der Burgstraße ist beschlossene Sache. Das Stadtparlament hat in seiner jüngsten Sitzung in Kolmbach entschieden, das ehemalige Schwesternheim an die in Bensheim ansässige Immobiliengesellschaft Montana zu veräußern.

Wie berichtet, werden künftig zwei Betriebe in dem Gebäude wirken, die wie Montana zur Unternehmensgruppe Streit gehören.

...