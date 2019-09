Gute Leistungen bei Bundesjugendspielen

Fürth.Bei strahlend blauem Himmel und besten Bedingungen waren die Bundesjugendspiele an der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth. Sie wurden organisiert von den beiden Fachleiterin Gernot Oberle und Sebastian Rhein. Den Kindern und Jugendlichen merkte man den Spaß an der Bewegung an. Dass sie obendrein hervorragende Leistungen ablieferten, freute die Sportlehrer ganz besonders.

Die Bundesjugendspiele gehören an der Heinrich-Böll-Schule zum festen Bestandteil des Jahresprogramms. Die integrierte Gesamtschule ist bekannt für ihre sportlichen Erfolge, ob im Fußball, in der Leichtathletik, beim Ringen oder im Orientierungslauf. red

