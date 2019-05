Gutes Jahr für die Kleinkünstler

Winterkasten.Beim Odenwälder Kleinkunstverein Doguggschde gab es wiederum ein erfolgreiches Jahr zu vermerken. Musikbeautragter Rudi Roth gab bei der Jahreshauptversammlung einen Überblick über „Folk in de Werdschafd“ mit fünf sehr gut besuchten Konzerten 2018, immer mit regionalen Folkgruppen. Besonderheit ist, dass sich die Konzertreihe selbst trägt.

Das Zeltlager 2018 verlief ebenfalls erfolgreich, für 2019 gibt es inzwischen bereits eine Warteliste, das Motto heißt „Überleben in der Wildnis“. Beim Lärmfeuer 2018 wie auch 2019 hätten mehr Besucher kommen können, sagte Roth.

Ein Problem dabei sei, dass bei öffentlicher Werbung für Bier, Würstchen und Stockbrot am Feuer gleich auch Sanitäranlagen vorhanden sein müssen, was auf der Raidelbacher Höhe schwierig ist, zumal dieses Lärmfeuer nicht wie in anderen Gemeinden durch die Gemeinde unterstützt werden kann. Geplant ist eine Kooperation, um die Infrastruktur für ein größeres Fest bewältigen zu können.

Neu in den Vorstand wurden mehrere junge Mitglieder gewählt, so dass der Kleinkunstverein nicht wie andere Vereine über Nachwuchsprobleme klagen muss. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.05.2019