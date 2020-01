Gymnasium wirbt um neue Schüler

Rimbach.Ein Gymnasium – ist das die beste Schulform? Diese Frage stellen sich derzeit wieder viele Eltern der vierten Grundschulklassen, wenn es um die Wahl der weiterführenden Schule geht. Um den Eltern eine Entscheidungshilfe zu geben, lädt die Leitung der Martin-Luther-Schule (MLS) in Rimbach zu einem Informationsabend für Grundschuleltern der vierten Klassen für Mittwoch, 22. Januar, ab 19.30 Uhr in die neue Mensa der MLS ein.

Schulleitung und Kollegen wollen Eltern bei ihrer Schulwahl unterstützen und sie bei ihren Fragen beraten. „Als klassisches Gymnasium, das auf eine über 130-jährige Tradition zurückblicken kann, finden Kinder an der MLS optimale Voraussetzungen zur Entfaltung ihrer Talente und Persönlichkeit“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Martin-Luther-Schule.

Die Lehrer der MLS verfügen demnach über die Expertise und das Können, um Schüler einerseits „mit anspruchsvollem gymnasialen Unterricht, der auf das wissenschaftliche Studium und die Berufswelt vorbereitet, zu versorgen“. Andererseits stehe die Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt, also Kompetenz- und Werteorientierung, die zur Verantwortungsübernahme in Gesellschaft und Beruf, Weltoffenheit, Rücksichtnahme und mündigem Bürgertum befähige.

Gute Quoten

Heranwachsende seien mit dem Abschluss an der MLS in der Lage, ein Studium oder eine qualifizierte Ausbildung zu beginnen und zu bestehen. Die Quote der Studienabbrecher beziehungsweise Jugendlicher, die ihre Berufsausbildung abbrechen, belege, dass Kinder, die ein grundständiges Gymnasium durchlaufen haben, im Hinblick auf ihren weiteren beruflichen Lebensweg am erfolgreichsten abschnitten.

Gründe dafür könnten laut der MLS-Pressemitteilung sein, dass auf einem Gymnasium ab der fünften Klasse „konsequent Arbeitsweisen, Methoden und Kompetenzen vermittelt werden, die zum erfolgreichen Lernen wichtig sind“. Von Anfang an würden die Kinder bestmöglich gefördert und gefordert.

„Schubladen“ gebe es an der Schule nicht, wohl aber Lerngruppen, die sich gegenseitig zu Leistungen anspornen. An der Martin-Luther-Schule können sie dabei nicht nur zum gymnasialen Abitur gelangen, sondern auch die mittlere Reife oder das Fachabitur erwerben.

Experten seien sich darüber einig, dass individuelles Lernen durch eine entsprechende Angebotsbreite befördert werde. Mit ihrem Schulprofil, das vom Schwerpunkt Musik über Sport und Fremdsprachen bis zu einer besonderen Betonung von Naturwissenschaften und Informatik reicht, könne die MLS eine fundierte, lebensnahe und breite Allgemeinbildung garantieren.

„Modernste Sachausstattung in allen Bereichen, ein gepflegtes Schulgebäude samt großzügiger Außenanlagen bieten die besten Rahmenbedingungen für alle Kinder, die gerne ein Gymnasium besuchen wollen“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red

