Gymnastik und Floristik

Lindenfels.Die Kreisvolkshochschule Bergstraße (Kvhs) startet in Lindenfels ins neue Semester. Im Februar beginnen neue Kurse. Bei diesen Angeboten gibt es noch freie Plätze:

Wirbelsäulengymnastik: dienstags in der Zeit von 17.15 bis 18.15 Uhr, ab 11. Februar in der Carl-Orff-Schule in Lindenfels.

Bauch-Beine-Po: dienstags von 18.30 bis 20 Uhr, ab 11. Februar in der Carl-Orff-Schule in Lindenfels.

Pilates-Training: Aufbaukurs dienstags in der Zeit von 20 bis 21.15 Uhr, ab 11. Februar in der Carl-Orff-Schule in Lindenfels.

Frühlingskränze wickeln: am Freitag, 20. März, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, Jägersgarten 15 in Schlierbach.

Floristik mal anders: am Samstag, 21. März, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, Jägersgarten 15 in Schlierbach.

Die bunte Kräuterkiste: für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, am Mittwoch, 1. April, zwischen 15.30 und 18 Uhr, Jägersgarten 15 in Schlierbach.

Englisch: Kurs langsameres Lerntempo Niveau B1, mittwochs zwischen 9 und 10.30 Uhr, ab 12. Februar im Bürgerhaus in Lindenfels.

Ansprechpartnerin ist Margit Otto (Tel.: 06255 / 2703). red

