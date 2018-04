Anzeige

Lindenfels.Im Becken des Lindenfelser Freibades plätscherten am Samstag bereits die ersten Kubikmeter Wasser. Zum Schwimmen reichte es zwar noch lange nicht, dennoch herrschte auf dem Areal und im Gastronomiebereich des Bades reger Betrieb. Der Förderverein Lindenfelser Schwimmbad hatte erstmals einen Flohmarkt organisiert, der auf dem Parkplatz der Freizeiteinrichtung stattfand.

Im Freibad selbst hatte nur für diesen Tag die Gastronomie geöffnet. Bei herrlichem Sommerwetter hätte sich zwar mancher Verkäufer wie Besucher gewünscht, dass er schon mal in die kühlen Fluten des Bades eintauchen kann, doch die Wasserratten brauchen noch etwas Geduld. Und so blieb es beim Kaufen und Verkaufen sowie dem dazugehörigen Handeln. „Die Standgebühr fließt in unsere Arbeit für den Erhalt des Freibades ein“, erklärte der Vorsitzende des Fördervereins, Joachim Terporten: „Wir haben diesen Flohmarkt organisiert, damit auch Menschen, die das Schwimmbad normalerweise nicht aufsuchen, mal vorbeikommen.“

Der Förderverein sucht noch wei tere Helfer. Wer im Freibad ... Der Förderverein sucht noch wei tere Helfer. Wer im Freibad Hand anlegen will, kann mit Joachim Terporten Kontakt aufnehmen unter der Telefonnummer 06255/ 959291 oder unter der Mail jo-terporten@web.de. jhs

An diesem Tag konnten sich die Gäste daher auch über die Aktivitäten des Fördervereins informieren. Viele Mitglieder sind sehr aktiv und tragen dazu bei, dass die Anlage für die Saison vorbereitet wird. Das Becken des Bades ist top sauber. „Fliese für Fliese wurde mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet“, so Terporten. Die Bänke, es sind 50 an der Zahl, werden derzeit gestrichen. „Hier können wir noch Helfer gebrauchen“, warb der Vorsitzende. „Ich würde mich freuen, wenn sich noch ein paar zusätzliche Vereinsmitglieder an unseren Aktivitäten zum Erhalt des Bades beteiligen“, so Terporten.