Halbtagsfahrt nach Rheinhessen

Lindenfels.Eine Fahrt nach Rheinhessen organisiert der Freundeskreis Pawlowiczki / Gnadenfeld aus Lindenfels. Am Samstag, 27. Oktober, geht es dabei zunächst nach Oppenheim zu einer Führung im historischen Kellerlabyrinth der Stadt. Nachdem in den 70er Jahren ein Polizeifahrzeug in einer Straße der Altstadt eingebrochen war, wurde die „Stadt unter der Stadt“ touristisch erschlossen und bietet nun Einblicke in eine längst versunkene Welt.

Dann geht es nach Nierstein, wo in einem Weingut eine Weinprobe und ein Essen wartet.

Es sind auch Nichtmitglieder willkommen. Die Abfahrt in Lindenfels ist um 12.30 Uhr, die Rückfahrt soll um 19.30 Uhr beginnen. cs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.10.2018