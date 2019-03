Halunken spielen Folkmusik

Winterkasten.Mit einem Konzert des deutsch-englischen Folk-Trios The Hallanshakers im Gasthaus Raupenstein in Winterkasten verabschiedet sich die Konzertreihe „Folk in de Werdschafd“ des Odenwälder Kleinkunstvereins Doguggschde am Samstag, 13. April, in die Sommerpause.

Am 20. Mai 2011 nach einem gemeinsamen Auftritt wurde eine Idee geboren, und nach ein paar Guinness wurde eine Band daraus: The Hallanshakers spielen seitdem Folkmusik, in erster Linie aus Deutschland, England, Schottland und Frankreich. Dazu kommen Stücke aus ganz Europa. Sie reichen zurück bis ins 15. Jahrhundert, klingen aber weniger mittelalterlich als vielmehr „folkig“.

Im schottischen Dialekt ist ein Hallanshaker so etwas wie ein Vagabund oder auch ein Lump, Halunke oder Schurke. The Hallanshakers sind Keith Macdonald (Akkordeon, French Bagpipes, Gesang), Antje McGibbie ( Akkordeon, Gesang, Bodhrán) und Teddy McGibbie (Gesang, Gitarre, Irish Bouzouki, Bodhrán). Regelmäßig unterstützt werden die drei von Barbara Burgis-Dittmer (Geige) und Gregor Dittmer (Gitarre, Bass).

Ein Zeichen für Europa

Rudi Roth, der Folkmusik-Beauftragte bei Doguggschde, kennt Antje und Teddy McGibbie von gemeinsamen Konzerten in Darmstadt. Inzwischen haben die beiden eine regelmäßige Folk-Session in Pfungstadt etabliert und spielen mit der Band The McGibbies auch Folkmusik aus Irland und Schottland. Keith Macdonald – in Südhessen lebender Engländer – spielt mit der Gruppe Chance to Dance traditionelle Tanzmusik bei Folktanzveranstaltungen.

„In den Zeiten von Brexit und neuem Nationalismus wollen wir mit dem Konzert einer Band, in der ein deutsches Ehepaar mit irisch klingendem Künstlernamen gemeinsam mit einem in Südhessen lebenden Engländer, der französische Dudelsäcke spielt, europäische Folkmusik spielt, ein musikalisches Zeichen pro Europa und pro internationale Freundschaft und Verständigung setzen“, sagt Rudi Roth.

Das Konzert im Saal des Gasthauses Raupenstein beginnt um 20 Uhr. Sitzplatzreservierungen beim Raupenstein (Tel.: 06255 / 542, E-Mail: raupenstein@gmx.de). red

