Handgemachte Musik am Lagerfeuer

Lindenfels.In diesem Jahr wird es in Lindenfels nach einem Jahr Pause wieder zwei Abende mit handgemachter Musik in beschaulicher Atmosphäre geben: Organisator Lennart Scheuren veranstaltet am Wochenende vom 9. auf den 10. August die Lagerfeuerkonzerte am Grillplatz im Lindenfelser Stadtteil Litzelröder.

Das Wetter meinte es in den vergangenen beiden Sommern nicht gut mit den Konzerten. 2017 wurde der erste Musikabend wegen Regens abgesagt. Im vergangenen Jahr fielen die Konzerte dann wegen der Waldbrandgefahr komplett aus. Dieses Mal sollen sie auf jeden Fall und vollständig stattfinden. „Wenn das Waldbrandrisiko zu groß ist, werden sie an das Schwimmbad in Lindenfels verlegt“, erklärte Scheuren.

Auch für Regen wird mit Hilfe einer „Schlechtwettergarantie“ vorgesorgt: Wer sich im Vorverkauf eines der je 100 Tickets pro Abend gesichert hat, wird die Musik bei widrigen Bedingungen in einem Holzdom auf sich wirken lassen können, geschützt vor Wind und Wetter.

Wenn das Wetter gut ist und der Holzdom, in dem der Platz begrenzt ist, nicht benötigt wird, soll es zusätzlich jeweils 50 Karten an der Abendkasse geben. Es sind auch Kombitickets für beide Tage erhältlich.

Dieses Jahr wird eine neue Bühne zum Einsatz kommen. Ansonsten verlässt sich Scheuren auf bewährte Rezepte: akustische Musik ohne großen Technikeinsatz.

Offene Bühne nach den Auftritten

Am Samstag, 9. August, starten Einlass und Bewirtung um 18.30 Uhr. Ab 20.30 Uhr wird dann Frank Albersmann auf der Bühne stehen, mit deutschen Texten, einer“ bluesig-rockigen Gitarre“ und „mal sanftem und leisem, mal hartem und rauem Gesang“, wie es auf der Internetseite des Festivals heißt.

Weiter geht es dann nach einer Bewirtungspause um etwa 22.15 Uhr mit der Berliner Band Tombola. „Power Pop“ nennen die Musiker ihre Stilrichtung – mit einem Schwerpunkt auf „mehrstimmigen Gesang und eingängige Harmonie“, kündigt Scheuren auf der Internetseite an.

Das Programm am Sonntag beginnt nach dem Einlass (ebenfalls 18.30 Uhr) mit der Gruppe Salma mit Sahne um 20.30 Uhr. Eine dreiköpfige Band begleitet dabei die Sängerin Salma mit Drums, Kontrabass-Balalaika, Glockenspiel und Akkordeon.

Der zweite Auftritt des Abends gehört ab etwa 22.15 Uhr Philipp Bölter. „Nie vorhersehbar, fast schon perkussiv, schlägt er in die Saiten und entwickelt eine unglaubliche Dynamik“, heißt es auf der Homepage der Lindenfelser Lagerfeuerkonzerte.

An beiden Abenden soll es vor und nach den Auftritten der Künstler sowie in den Pausen Bewirtung geben – nicht aber währenddessen. Im Anschluss an die Konzerte haben Besucher jeweils die Möglichkeit, auf der „Offenen Bühne“ selbst zu musizieren. kbw

Info: Karten gibt es beim Tourismusbüro im Lindenfelser Rathaus sowie unter lagerfeuerkonzerte.de im Internet.

