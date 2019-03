Handgemachte Musik auf selbstgebauten Instrumenten

Winterkasten.In seiner Konzertreihe „Folk in de Werdschaft“ präsentiert der Odenwälder Kleinkunstverein Doguggschde am Samstag, 16. März mit Reelin’ Tarkatz eine in jeder Hinsicht junge Folkband. Nicht nur die Musikgruppe selbst besteht erst seit wenigen Jahren, auch das Durchschnittsalter der beteiligten Musiker liegt deutlich unter der magischen 50. Es freut die Veranstalter, hier am ganz praktischen Beispiel zeigen zu können, dass Folkmusik nicht nur Musik für „alte Säcke“ ist. Wer in der Folkmusikszene aktiv ist und die gut durchmischte Altersstruktur bei Sessions und Workshops regelmäßig erlebt, weiß das natürlich längst.

Traditionelle Lieder

Reelin’ Tarkatz sind Katharina Maul (Gesang, Perkussion, Ukulele), Mathias Neubauer (Gesang, Gitarre), Hans Eckert (Gesang, Gitarre, Mandoline, Ukulele, Bouzouki, Banjo) und Gret Thaler (Gesang, Bass, Mundharmonika, Bouzouki).

Das Repertoire der Band beinhaltet akustische Folksongs, teils keltisch, teils amerikanisch, aber auch moderne Folksongs sowie eigene Kompositionen und Shantys. Mehrstimmiger Gesang und eine große Palette selbstgebauter Zupfinstrumente runden das Programm ab.

Bandmitglied Hans Eckert ist nicht nur ein begnadeter Musiker, er baut auch wohlklingende Zupfinstrumente. Auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Reelin’ Tarkatz: Die Band spielt überwiegend auf selbstgebauten Instrumenten! Eckert hat nach seiner Ausbildung zum Schreiner und einem Gesellenjahr in dem Beruf eine weitere Ausbildung zum Zupfinstrumentenmacher an der bekannten Geigenbauschule in Mittenwald gemacht. Seit 2009 arbeitet er als Gitarrenbauer, seit 2015 selbständig mit eigener Werkstatt in Mühltal. Alle akustischen Zupfinstrumente der Band, von der kleinen Ukulele bis zur großen Steelstring-Gitarre, hat er dort selbst hergestellt. Mehr unter www.heckertguitars.de.

Das Konzert Gasthaus „Zum Raupenstein“ in Winterkasten beginnt um 20 Uhr. Gasthaus und Küche sind ab 18 Uhr geöffnet. Sitzplatzresevierungen sind ab sofort direkt beim Gasthaus „Zum Raupenstein“ möglich und werden von den Veranstaltern empfohlen. Der Eintritt wird an der Abendkasse bezahlt. red

