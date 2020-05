Harry darf wieder Besuch empfangen

Lindenfels.Der internationale Museumstag wird seit 1978 jedes Jahr am zweiten oder dritten Sonntag im Mai gefeiert. In diesem Jahr wurde das Angebot weitgehend ins Internet verlagert. Das Deutsche Drachenmuseum hatte am Sonntag aber für Besucher geöffnet – zum zweiten Mal nach der Zwangspause wegen der Corona-Epidemie.

Um 13.30 Uhr öffnete Monika Woitge den Eingang. „Schon standen die ersten Gäste

...