Lautertal/Lindenfels.Die Aktiven der Tierschutzinitiative (TSI) Odenwald haben alle Hände voll zu tun, damit der nächste Frühjahrsbasar seinen erfolgreichen Vorgängern in nichts nachsteht. Am Sonntag, 11. März, werden von 10 bis 16.30 Uhr in der Halle der Brüder-Grimm-Schule in Rimbach Hunderte von Besuchern erwartet; viele von ihnen sind Stammgäste.

Sie dürfen sich auf ein großes Angebot an neuen und ausgefallenen Objekten und Flohmarkt-Artikeln, aber auch auf gutes Essen und nette Gespräche mit Gleichgesinnten freuen. Großer Beliebtheit erfreuen sich stets die originellen Frühjahrs-Gestecke und Blumen-Arrangements, die ebenso zum Verkauf stehen wie österliche Holzobjekte –Hasen, Hähne und Hennen.

Bei einem Rundgang durch die Halle dürfte bei manchem Schnäppchenjäger das Herz höher schlagen angesichts der riesigen Auswahl an Haushaltswaren, Schmuck, Handarbeiten, Artikeln des Tierbedarfs, Dekorationen und des gut sortierten Buch-Antiquariats. Eine Tombola lockt mit attraktiven Gewinnen.