Haushaltsbeschluss zum Jahresende

Lindenfels.Die Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung trifft sich am Donnerstag, 13. Dezember, zur letzten Sitzung in diesem Jahr. Die Stadtverordneten tagen dabei ausnahmsweise im Dorfgemeinschaftshaus in Kolmbach.

Wichtigster Punkt ist der Haushaltsplan 2019 der Stadt, der an diesem Abend beschlossen werden soll. Gleichzeitig sollen der Waldwirtschaftsplan und eine Erhöhung der Wasser- und der Abwassergebühren beschlossen werden.

Zuvor wird Bürgermeister Michael Helbig den Magistratsbericht vorlegen. Außerdem sind Ehrungen und Ernennungen geplant. Zum Schluss soll die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl vom 28. Oktober festgestellt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.12.2018