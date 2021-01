Hausmeister in Zeiten der Pandemie

Seit Januar vergangenen Jahres ist Amir Mashayekh Hausmeister an der Mittelpunktschule in Gadernheim. Nur ganz am Anfang hat er dort normale Verhältnisse erlebt: Im März brach die Corona-Pandemie in Deutschland aus. Mit ihr kamen Schulschließungen, später teilweise Öffnungen und Wechselunterricht, nach den Sommerferien einen stark eingeschränkten Betrieb.

„Normalerweise gehört während der Pausen der Verkauf von Getränken und Snacks zu meinen Tätigkeiten“, sagt Mashayekh. Im Moment ist der Kiosk zu, es lohnt sich nicht, ihn für so wenige Schüler zu öffnen. Stattdessen muss er dafür sorgen, dass immer genügend Desinfektionsmittel vorhanden ist.

Wegen der Schneefälle dieser Woche hatte er dieser Tage mehr zu tun. „Am Dienstag musste ich den ganzen Tag Schnee räumen, da war ich erst um 17 Uhr fertig“, sagt der Hausmeister.

Die Hoffnung auf ein Ende der Krise ist dem Hausmeister anzumerken. „Keiner weiß, wie es weitergeht und wie lange es dauert“, sagt er. Also macht er einfach weiter. Mashayekh lässt den Blick über die verschneite Wiese unterhalb des Weges zwischen der Heidenberghalle und der Schule schweifen. „Im Frühjahr werde ich diesen ganzen Bereich mähen“, sagt er.

Mehr dazu in der Samstag-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.01.2021