HBS stellt sich in Videokonferenzen vor

Fürth.Für die Eltern der Viertklässler rückt eine wichtige Weichenstellung immer näher. Welche weiterführende Schule soll das Kind besuchen, lautet die entscheidende Frage.

Die Schule und das damit verbundene pädagogische Konzept müssen zum Schüler passen. Nur wenn die Kinder jeden Tag mit Freude in die Schule gehen, ist mit einem Lernerfolg zu rechnen. Davon ist die Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth überzeugt.

Die einzige integrierte Gesamtschule im Kreis Bergstraße lädt für den kommenden Samstag, 30. Januar, zu einem Informationsgespräch über Videoschaltung ein. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr stehen Mitglieder der Schulleitung dabei als Ansprechpartner zur Verfügung.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte die HBS einen virtuellen „Tag der offenen Tür“ organisiert. Speziell dazu hatte die Schule einen Imagefilm produziert, den sich Interessenten immer noch auf der Internet-Seite der HBS anschauen können. Die Resonanz auf das virtuelle Angebot war groß: „Viele Eltern loggten sich in die Videokonferenz zusammen mit ihren Kindern ein. Wir führten eine lebhafte Kommunikation“, berichtete Stufenleiterin Birte Karge, die das Angebot maßgeblich organisiert hatte.

Das virtuelle Treffen wird am Samstag wiederholt werden. „Wir wollen es nicht bei einer staubtrockenen Information via Faltblatt belassen, sondern die Mittel der digitalen Kommunikation nutzen und die Eltern – und vor allem natürlich auch die angehenden Fünftklässler – zu einem Gespräch per Videoschaltung einladen“, erklärte Schulleiter Alexander Hauptmann.

Zwei Alternativ-Termine

Das Verfahren ist einfach: Auf der Internet-Seite der HBS unter Schulprofil / Tag der offenen Tür bietet die Schule mehrere kurze Filmspots über die Fachschaften an. Interessenten können einzelne Fachschaften anklicken oder sich den gesamten Film anschauen. Auf diese Weise werden Informationen und Impressionen gleichermaßen vermittelt.

Zu den Terminen für die Videokonferenzen sind Adressen samt Codes hinterlegt, die es ermöglichen, an einer der Videokonferenzen teilzunehmen.

Die Konferenzen sind am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr. Alternativ können sie aber auch am Donnerstag, 4. Februar, zwischen 19 und 20 Uhr und am Samstag, 13. Februar, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr besucht werden.

Um eine persönliche Gesprächsatmosphäre zu schaffen, werden die Besucher gebeten, die Kamera einzuschalten, damit man sich von Angesicht zu Angesicht unterhalten kann. Die Förderschullehrkräfte der HBS werden jeweils eine Beratung anbieten für diejenigen Eltern, deren Kind im Rahmen der Inklusion beschult wird. red

