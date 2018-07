Heiraten ist erlaubt, Kindergeld gibt’s nicht

Einsatz in der Kinderstadt: die City-Polizei schnappt einen Einbrecher. © cf

Lindenfels.Die Bank wurde ausgeraubt und 1000 Albertinos gestohlen. Das rief die City-Polizei auf den Plan, die aber den Täter schnell dingfest machen konnte. Im Albert-Schweitzer-Haus in Lindenfels gibt es auch in diesem Sommer wieder die Kinderstadt Albert-Schweitzer-City, bei der das Leben in einer richtigen Kommune nachgespielt wird.

Nachdem der Täter gefasst war, fand die Gerichtsverhandlung

...

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.07.2018