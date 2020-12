Helbig fordert mehr Geld für die Krankenhäuser

Lindenfels.Der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig (BILD: Funck) hat sich in einer Pressemitteilung dafür ausgesprochen, die Krankenhaus-Versorgung zu überarbeiten. „Nicht erst seit der Corona-Pandemie sehe ich mich in meiner Auffassung bestätigt, dass im deutschen Krankenhauswesen Fehler behoben werden müssen“, so Helbig.

Dass Kliniken geschlossen werden mussten, habe auch Lindenfels

...