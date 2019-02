Helbig warnt vor „parteipolitischen Ritualen“

Lindenfels.Der Rücktritt des Lindenfelser Grünen Jochen Ruoff vom Vorsitz des städtischen Ausschusses für Stadtentwicklung und Kultur hallt weiter nach. „Entwicklungen in einer Kommune zu gestalten, heißt auch Verantwortung zu übernehmen. Kommunalpolitik bedeutet Mehrheiten für seine Ideen zu finden“, kommentierte Bürgermeister Michael Helbig dessen Kritik an den Debatten zum Thema Schwimmbad und Stadtentwicklung.

Mit dem Rücktritt Ruoffs gerate das wichtige Thema Stadtentwicklung unnötig in politisches Fahrwasser, fürchtet der Rathauschef. Es gelte nun, nach dem die Finanzen einigermaßen konsolidiert wurden, nicht wieder in parteipolitische Rituale der Vergangenheit zu verfallen, sondern gemeinsam die Stadt weiterzuentwickeln. Kommunalpolitik sei Ausdauersport, mehr Marathon als Kurzstrecke und in einer Demokratie seien viele Gruppen einzubinden und viele Gespräche zu führen.

„Ergebnisse akzeptieren“

Es bestehe dabei immer die Gefahr, dass am Ende ein anderes als das gewünschte Ergebnis steht. Dies gelte es dann zu akzeptieren. „Ohne diese Ausdauer gäbe es in Lindenfels keinen Supermarkt mehr, keinen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, keinen Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr, nur weniger gut konsolidierte Finanzen, kein Altstadtcafé, keinen Minigolfgarten und kein Burgprojekt“, führt Helbig aus. Am Ende müssten auch Entscheidungen fallen und nicht im Unterausschuss bis zur Unkenntlichkeit diskutiert werden. „Insofern erkenne ich seit meinem Amtsantritt 2013 eine dynamische Vorwärtsentwicklung und es fällt mir recht schwer nachzuvollziehen, dass in Lindenfels etwas schief läuft. Meine Rückmeldungen im Rahmen der kommunalen Entwicklung sind durchweg positiv“, schreibt er.

In der Thematik Lindenfelser Schwimmbad habe er, so der Bürgermeister weiter, eine klare Position. Die Fragestellung der der Umfrage zum Lindenfelser Schwimmbad im Dezember 2015 sei so gewählt gewesen, dass es um den Erhalt des bestehendes Bades ging. Knapp 62 Prozent hätten sich dafür ausgesprochen das Bad so zu erhalten, wie es ist. Der Text damals lautete: „Ja, ich bin für den Erhalt und die Sanierung des Schwimmbades und bereit dafür die finanziellen Belastungen zu tragen“. Warum Ruoff später darauf gedrängt habe, mit Ausschussmitgliedern das Naturbad in Schöllkrippen zu besichtigen, erschließt sich ihm mit dem Wissen von heute noch weniger als damals, bekennt Helbig.

Sicherheitsaspekte beachtet

Bei dem Schwimmbadfestival sei es darum gegangen, abzuwägen, ob der Nutzen den Aufwand, den „zweifellos“ die Verwaltung und das Bäderteam haben würden, rechtfertigen könne: „Dabei ging es zwar auch um die Vorfinanzierung, aber im Wesentlichen sind es Sicherheitsaspekte, die ich als Ordnungsbehörde zu beachten habe.“

Eine Großveranstaltung über mehrere Tage, über den regulären Bäderbetrieb hinaus, sei nach rechtlicher Prüfung im Lindenfelser Schwimmbad nicht möglich. „Mit ,nicht Wollen’ hat das überhaupt nichts zu tun, denn die formale Verantwortung lässt sich auch nicht an Dritte übertragen“, verteidigt Helbig seine Entscheidung. red

