Helfer für den Flohmarkt gesucht

Krumbach.Die Tierschutzinitiative (TSI) Odenwald lädt zum Besuch ihres Hallenflohmarkts in Krumbach ein. Im alten Tanzsaal der Rosenhöhe haben die Organisatorinnen ein neues Domizil gefunden und liebevoll eingerichtet. Auf rund 300 Quadratmetern bieten sie jeden Samstag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr eine große Auswahl an neuwertigen und gut erhaltenen Artikeln an.

Bücher, Porzellan, Haushaltswaren, Schmuck, Deko, Kleinmöbel, Elektrogeräte, Tierzubehör, Spielsachen, Kleidung, Taschen, Wolle, Kurzwaren, außerdem Lampen, Videokassetten, CDs, Tischwäsche, Vorhänge und Puppen sind unter anderem hier zu finden. Das Angebot wird sehr gut angenommen, der Erlös kommt ausschließlich der Tierschutzarbeit zugute.

Die Aktiven vor und hinter den Kulissen würden sich über Unterstützung freuen – ob beim Verkauf oder im Lager. romy

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.09.2018