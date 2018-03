Anzeige

Lindenfels.Rechtzeitig zu Beginn der neuen Saison im Lindenfelser Museum lädt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Museum und Heimatpflege Lindenfels, Jan Hohmann, zum Museumstreff ein. Am Montag, 26. Februar, um 19 Uhr, im Gasthaus Zur Ludwigshöhe sind Mitglieder und Museumsfreunde – auch solche die es werden wollen – willkommen.

Im Rückblick wird das Geschehen des vergangenen Jahres mit Besucherzahlen und der finanziellen Situation erörtert. Danach wird über die Öffnung des Museums nach der Winterpause zum Ostermarkt am 17. und 18. März (Samstag und Sonntag) gesprochen und die damit verbundene Reinigung des Museums, die auf Samstag, 10. März, ab 10 Uhr, terminiert ist.

Im Anschluss werden weitere Termine besprochen. Dabei geht es um den Internationalen Museumstag am 13. Mai, Aktionen des Drachenvolkes am Muttertags Wochenende 12. und 13. Mai, die Sonderausstellung „Von der Blüte zum Honig“, die ab dem 12. Mai im Museum zu sehen sein wird und die Brauchtumstage mit Herbstmarkt am 6. und 7. Oktober.