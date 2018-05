Anzeige

Wer Helga Velten trifft, der kann kaum glauben, dass diese Frau schon 90 Jahre alt sein soll. Die gebürtige Heppenheimerin lernte nach der Schule zunächst den Beruf der Schneiderin und studierte dann Design. Während des Studiums lernte sie auf dem Winzerfest in Bensheim ihren späteren Ehemann Wolfgang Velten kennen.

Das Paar heiratete 1953. Helga Velten brach das Studium ab, um mit ihrem Mann zusammen in Bensheim eine eigene Firma aufzubauen. Dass es keine leichte Entscheidung war, ihren Traum vom Beruf der Designerin aufzugeben, erzählt Helga Velten beim Pressetermin zum runden Geburtstag. Doch die Firmengründung war ein Erfolg: In der Velten Feuerschutz GmbH arbeitet mittlerweile die dritte Generation mit.

Seit dem vergangenen Jahr wohnt Helga Velten in der Parkhöhe in Lindenfels. Auch eine Entscheidung, die schwerfiel, denn sie hing an ihrem Haus in Bensheim, in dem sie so viele selbst gemacht hat. „Ich habe tapeziert, Fliesen verlegt und den Garten angelegt“, berichtet sie, kommt aber auch auf ihre Familienwurzeln im Odenwald zu sprechen.