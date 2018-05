Anzeige

Lindenfels.Zum Saisonauftakt trafen sich die Trialfahrer zur 12. und 13. Nibelungenrallye in Hammelbach. Bei idealen Wetterbedingungen nahmen hundert Teilnehmer an den beiden Läufen für die Hessen-Thüringische Meisterschaft teil. Stolz ist der Motorsportclub Lindenfels auf sein Mitglied Matthias Heuschkel (Bild) der bei diesem Rennen den dritten Platz in seiner Klasse erreichte. jhs/Bild: jhs