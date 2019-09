Heute Andacht in Lindenfels

Lindenfels.Am Freitag, 20. September, tritt das Klimakabinett der Bundesregierung zu einer entscheidenden Sitzung zusammen. Außerdem beginnt am Montag, 23. September, der UN-Klimagipfel in New York.

Die globale Bewegung Fridays for Future ruft dazu auf, am 20. September für mehr Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels folgt diesem Aufruf und wird ab 11.55 Uhr ihre Kirchenglocken läuten als Mahnung, gemeinsam für die Schöpfung einzutreten und dem menschengemachten Klimawandel Einhalt zu gebieten. Anschließend lädt die Gemeinde zu einer Andacht in ihre Kirche ein. Treffpunkt ist um 11.50 Uhr vor der Kirche. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.09.2019