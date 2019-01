Heute und morgen Lokalschau in Winterkasten

Winterkasten.Der Rassegeflügelzuchtverein Winterkasten veranstaltet heute und morgen (Samstag und Sonntag) seine Lokalschau. Das kündigte die Vorsitzende Heike Schneider an. Die Lokalschau ist am heutigen Samstag in der Zeit von 13 bis 20 Uhr und morgen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

„Die Schau bietet den Besuchern einen Einblick in die Rassegeflügelzucht“, so Heike Schneider. „Die Lokalschau ist der Höhepunkt des Zuchtjahres für die Vereinsmitglieder.“ Vor dem öffentlichen Teil der Schau werden die Tiere versierten Preisrichtern vorgeführt. Die Bewertung erfolgt nach einem Punktsystem. Die erfolgreichsten Zuchten werden mit Preisen und Pokalen belohnt werden.

Die Lokalschau ist in der alten Schule und im Feuerwehrhaus in Winterkasten. 18 Aussteller werden insgesamt 100 Hühner und 115 Tauben präsentieren. Für die Verpflegung der Besucher ist gesorgt. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.01.2019