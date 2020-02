Hilfe für Eltern, wenn die Hebamme weg ist

Lindenfels.Der Einstand ist gelungen: Beim Pressetermin zur ersten Säuglings-Sprechstunde, die Hebamme Christiane Arras ab sofort an jedem dritten Freitag im Monat ab 9.30 Uhr in der Lindenfelser Burgstraße anbieten wird, hatten sich schon drei Kinder mit ihren Eltern auf den roten Matten am Boden des Raums im Yogastudio ausgebreitet. Im Laufe der Stunde kam noch eine Mutter mit zwei Kindern hinzu.

...