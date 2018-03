Anzeige

Jagdziele erfüllt

Ein Blick auf die sogenannte Streckenliste, also die Liste der innerhalb eines Jahres erlegten Tiere, verriet den anwesenden Jägern und Jagdgenossen, dass im abgelaufenen Jagdjahr die Jagdziele erfüllt werden konnten: 15 Rehe und 13 Wildschweine wurden erlegt, hinzu kamen außerplanmäßig vier Füchse und fünf Waschbären, von denen allerdings einige Tiere nur in der Fangjagd zur Strecke gebracht und nicht geschossen werden konnten, wie Jagdpächter Bitsch berichtete. Ein Waschbär wurde dabei an den Bergtierpark Fürth-Erlenbach abgegeben. Waschbären sind als eingewanderte Art und Nesträuber aus gleich zwei Gründen auf der Abschussliste der Jäger.

Weniger Ausgaben erwartet

Füchse müssen vor allem im Zuge der Eindämmung der weiterhin auch hierzulande verbreiteten Reude bejagt werden – die Tollwut hingegen gilt bundesweit seit Jahren als ausgerottet. Bei den Rehen erfüllte man die ebenfalls im sogenannten Abschussplan vorgegebene Geschlechterquote nicht ganz, unter den geschossenen Tieren waren im Vergleich zu den weiblichen Ricken mehr Rehböcke. In Bezug auf die Wildschweine hielten die Jäger die Vorgaben zu Alter und Geschlecht der zu erlegenden Tiere genau ein.

Die Jagdpacht aus dem vergangenen Jahr wollen die Jagdgenossen weiterhin dem Jagdbund Lindenfels zukommen lassen. Dies beschloss der Genossenschaftsausschuss um Michael Helbig einstimmig. Die Zusammenarbeit mit Lindenfels funktioniere gut, begründete der Jagdvorsteher den Schritt.

Auch in Bezug auf die Hegearbeit zog Helbig für das vergangene Jagdjahr ein positives Fazit. In seinem Bericht hatte er allerdings weiterhin über „keine besonderen Vorkommnisse“ im abgelaufenen Jagdjahr zu berichten.

Die Länge des Abends ergab sich also lediglich aus der Diskussion sowie dem von der Genossenschaft für die Jäger finanzierten Festessen. Mit Karl-Heinz Degenhardt wurde an dem Abend auch ein neuer Jäger im Jagdbund vorgestellt.

Fürs kommende Jahr rechnet der Jagdpächter in Schlierbach und Glattbach mit weniger Ausgaben für Reparaturen und Gerätschaften als im Jahr zuvor: „Unsere Geräte sind in einem einwandfreien Zustand“, berichtete Reinhard Bitsch.

