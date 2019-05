Himmelfahrt im Pfarrgarten

Winterkasten.Zu einem Gottesdienst im Grünen am Himmelfahrtstag lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für Donnerstag, 30. Mai, ab 10 Uhr ein. Bei einigermaßen gutem Wetter ist geplant, dass die Gemeinde sich im Pfarrgarten am Rosenrondell trifft. Der Zugang ist dabei über den Knöllschen Wirtschaftsweg möglich.

Organist Christian Gärtner und Pfarrer Sebastian Hesselmann haben das Motto „Über den Wolken“ als Thema für den Gottesdienst verabredet. Bei vielen Wetterlagen ist das Winterkäster Pfarrhaus wegen seiner Höhenlage tatsächlich über den Wolken. Im Anschluss an den Gottesdienst, in dem auch ein Jugendlicher getauft wird, wird zum Frühschoppen und Kirchenkaffee eingeladen. Bei Regen ist der Gottesdienst in der Waldhufenkirche. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.05.2019