Hindernislauf über 400 Meter

Am Sonntag, 14. Juli, richtet der SV Winterkasten zum 42. Mal das Scheeserenne aus. Bunte Gefährte, ein spannender Parcours und beste Stimmung werden Hunderte Besucher begeistern.

In der Originalitätswertung versuchen die Wettbewerber mit selbstgebauten Scheesen den 400 Meter langen Parcours zu bezwingen. Spaceshuttles und der Eiffelturm: berühmte Filme, Musicals und Sehenswürdigkeiten werden Themen in der Scheesegestaltung. Außerdem gibt es eine Schnelligkeitskategorie, wo es darum geht den Hindernisparcours in möglichst kurzer Zeit zu durchlaufen.

Zur Eröffnung wird es schon am Freitag, 12. Juli, ab 18 Uhr ein Menschenkicker-Turnier geben. Die Teilnehmer werden die Figuren eines Tischkickers ersetzen. Im Anschluss an die Siegerehrung wird mit DJ Jogi gefeiert werden.

Am Samstag, 13. Juli, wird ab 16 Uhr der Kaiserturm-Cup und rund um die Neunkircher Höhe angesiedelten Fußballvereinen ausgespielt. Am Abend wird ab 21 Uhr die Coverrock-Band DNS im Festzelt am Sportplatz spielen. Der Eintritt ist frei.

Nach einem geselligen Frühschoppen und Live-Musik vom singenden Landwirt Gerhard Pfeifer am Sonntag ab 10.30 Uhr startet um 14 Uhr das Scheeserenne. red

www.scheeserenne.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.07.2019