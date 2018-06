Anzeige

Lindenfels.Alljährlich über die Sommermonate lädt der Arbeitskreis Museum des Verkehrsvereins Lindenfels zu einem historischen Stadtrundgang ein. Der nächste Rundgang findet am Sonntag, 15. Juli, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz „Löwenbrunnen“ und dauert ca. eine Stunde. Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben, darin ist an dem Tag auch der Eintritt ins Lindenfelser Museum enthalten.

Gruppen, die Interesse an einem Stadtrundgang oder einer Führung im Lindenfelser Museum haben, erhalten die diesbezüglichen Informationen mit Preisen beim Kur- und Touristikservice, Burgstr. 39, 64678 Lindenfels, Tel.: 06255 30644, E-Mail: touristik@lindenfels.de. red