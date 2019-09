Historisches Handwerk aus nächster Nähe

Lindenfels.„Mit der Teilnahme an der heutigen Veranstaltung hoffen wir, für einen größeren Bekanntheitsgrad unseres Museums zu sorgen, aber auch, die Museumsräume als Veranstaltungsort für Hochzeiten oder andere Events interessant zu machen“, erläuterte Jan Hohmann, der Leiter des Lindenfelser Museums, zur „Nacht der offenen Museen“. Das Heimatmuseum ist seit 40 Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft des Lindenfelser Rathauses in der in den Jahren zwischen 1781 und 1784 erbauten Zehntscheune untergebracht und wird seitdem liebevoll von den Ehrenamtlichen gehegt und gepflegt.

15 Helfer im Einsatz

An diesem Abend war es ein Schauplatz von acht Museen, die sich in der „Nacht der offenen Museen“ den Besuchern präsentieren. Der Verein Museumsstraße Odenwald-Bergstraße hatte diese Veranstaltungsreihe organisiert, um die Vielfalt der südhessischen Museumslandschaft aufzuzeigen.

„15 ehrenamtliche Helfer unserer Arbeitsgemeinschaft sind heute für die Museumsbesucher im Einsatz“, informierte Hohmann. Und für die Besucher wurde in den Museumsräumen einiges geboten. Einen besonderer Schwerpunkt bildeten dabei alte handwerkliche Fertigkeiten. Um dafür die Neugier bei den Museumsbesuchern zu wecken, hatten sich derweil Ulrike Flick und Barbara Habel mit ihren Spinnrädern publikumswirksam an der Straße direkt am Eingang des Rathaushofs platziert.

Reichlich Anschauungsmaterial

Wenn die Fasern durch ihre Hände gleiten, um zu Garn versponnen zu werden, sieht das für den Betrachter eigentlich ganz einfach aus. Doch für dieses alte Handwerk bedarf es einiger Übung, wie Ulrike Flick bestätigte. Über diese verfügen beide Frauen, haben sie dieses Handwerk doch schon in der Kindheit von der Großmutter und Großtante erlernt. „Neben Übung braucht man aber auch noch gutes Material und Handwerkszeug“, ergänzte Ulrike Flick. Anschauungsmaterial dafür haben sie reichlich zu bieten. Fasern, selbst aus ungewöhnlichen Materialien wie zum Beispiel Tiermilch, können von den Besuchern nicht nur betrachtet, sondern auch ertastet werden.

Im Erdgeschoss der Zehntscheune wurden zwei weitere alte Handwerksberufe wieder lebendig. So demonstrierte hier der Schüler Paul Wetzig mit Hammer und Amboss eindrucksvoll die Schmiedekunst. Immer wieder fachte der junge Mann, der das Schmieden als Hobby betreibt, das Feuer mit dem Blasebalg an. Im Feuer wurde eine Eisenstange bei etwa 800 Grad so stark erhitzt, dass Wetzig sie anschließend auf einem Amboss mit einem Hammer bearbeiten und zu einem Schürhaken verformen konnte.

Wesentlich ruhiger ging es dagegen bei Peter Strasser zu. Er zeigte, wie früher Druckerzeugnisse hergestellt wurden. Strasser hat den Beruf des Buchdruckers einmal erlernt und kennt sich bestens aus. Sein Wissen und seine Erfahrung aus diesem Beruf stellt der Rentner heute noch als ehrenamtlicher Mitarbeiter dem Hessischen Landesmuseum in Darmstadt zur Verfügung. Im Lindenfelser Museum demonstrierte er zur Freude der Besucher an einer Druckmaschine aus dem Jahr 1888 den Einzeldruck einer historischen Lindenfelser Stadtansicht.

Brauchtunstage im Oktober

Neben der sich immer mehr einstellenden „Laufkundschaft“ wurden zu späterer Stunde noch Besucher erwartet, die unter dem Motto „Anno dazumal“ eine nostalgische Fahrt mit einem Oldtimer-Bus gebucht hatten und nach den Reichelsheimer Stationen Regionalmuseum Odenwald und Schloss Reichenberg zum Abschluss auch das Lindenfelser Museum besichtigen konnten. Wer wollte, konnte dann auch an den festlich mit Kerzenleuchtern dekorierten Tischen Platz nehmen, um sich von Peter Steckel mit einem Gläschen Bergsträßer Wein oder einer Portion Lindenfelser Spezialitäten bewirten zu lassen.

Wer die Veranstaltung im Rahmen der „Nacht der offenen Museen“ im Lindenfelser Museum verpasst hat, dem seien die Lindenfelser Brauchtumstage am ersten Wochenende im Oktober (5. Oktober, 12 bis 18 Uhr und 6. Oktober, 10 bis 18 Uhr) empfohlen. Auch dann werden alte Handwerkszweige in den Museumswerkstätten zu sehen sein.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.09.2019