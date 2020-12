Hitzige Debatte um Straßenbeiträge

Lindenfels.Normalerweise endet des kommunalpolitische Jahr in Lindenfels mit der Verabschiedung des Haushaltsplans für die darauffolgenden zwölf Monate. Nicht so 2020: Dieses Mal wälzten die Stadtverordneten keinen Ordner mit Zahlen, das soll erst im Februar geschehen. Bis dahin bleiben die bestehenden Hebesätze für Steuern und Abgaben gültig. „Was ist schon normal in diesem Jahr?“, hatte Bürgermeister

...